DiMartedì, "Meloni nuova Pietro Taricone": Michele Santoro fuori controllo

25 settembre 2024 a

a

a

E' un Michele Santoro particolarmente carico di veleno quello che si presenta in studio a DiMartedì, ospite di Giovanni Floris nel salotto del martedì di La7.

Il principale tema della puntata è il viaggio americano di Giorgia Meloni, il suo discorso all'Onu ma soprattutto il rapporto tra la premier italiana ed Elon Musk, il visionario magnate di X, Tesla e SpaceX che l'ha premiata a New York con il Global Citizen Award all'Atlantic Council, regalandole peraltro parole di grande stima e affetto. Un riconoscimento internazionale che non va giù alla sinistra italiana.

"Queste sono cose che piacciono tanto alla sinistra". Meloni, la replica da New York è un siluro al Pd

"Se ci trovassimo in un reality, come sembrerebbe essere diventata la politica italiana - esordisce Santoro -, sicuramente la Meloni è l'erede di Pietro Taricone (storico concorrente del primo Grande Fratello, scomparso tragicamente nel 2010, ndr), la più simpatica, la più popolare, la più determinata, se vogliamo quella con un carattere più empatizzante con lo spettatore".

"Sbocchi di rabbia. E dalla trincea di Montecarlo...". Meloni-Musk, sinistra impazzita, occhio a La Stampa

"Ma qui siamo in giorni in cui il segretario generale dell'Onu Guterres - si fa più serio il fondatore del movimento Pace Terra Dignità - usa una espressione che io più volte ho usato qui, siamo sull'orlo del baratro. Il mondo non è mai stato più vicino di oggi a una nuova guerra mondiale, una guerra nucleare. Io da un presidente del Consiglio allora mi aspetterei qualcosa di diverso. Che andasse in istituzioni così importante a dire quello che si deve fare, a fare un appello al mondo per la pace, non a difendere gli interessi della parrocchietta, che lei non è abbastanza considerata... Ecco perché nessuno se l'è filata".