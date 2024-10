Reazione a Catena, "fate qualcosa!": crollo emotivo per Le volta buona, pubblico nel panico

01 ottobre 2024 a

Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, lunedì 30 settembre 2024, siamo Reazione a Catena, il quiz campione di ascolti in onda su Rai 1 e condotto da Pino Insegno. E ancora una volta tornano in scena le ormai imbattibili campionesse, Le Volta Pagina, pronte a difendere il loro titolo per la ventitreesima volta consecutiva. Il trio, composto da Anna Laura, Antonella e Rosa, ha accumulato finora oltre 280mila euro in vincite, affermandosi come una delle squadre più longeve e di successo nella storia del programma.

La serata ha proposto, come sempre, un nuovo trio di sfidanti: Le Tre di Picche, ovvero Letizia, Giulia e Stefania, tre amiche di lunga data provenienti dal Lago d’Iseo, in Lombardia. Il nome della loro squadra, hanno spiegato, deriva dal fatto che spesso rispondono in modo rapido e tagliente, proprio come una "picca". Con questo spirito, il loro obiettivo era chiaro: mettere fine al dominio delle campionesse. Tuttavia, già dai primi momenti, la sfida si è rivelata ardua per loro. Già, troppo forti Le volta pagina.

Nella prima fase del game-show, le due squadre si sono scontrate nel consueto gioco musicale, una prova che richiede velocità e intuito. Le Volta Pagina, abituate alle dinamiche del quiz, si sono subito distinte, mentre le Tre di Picche hanno fatto stentato e non poco a tenere il loro ritmo. Ma il vero momento decisivo è giunto, come sempre, con l’Intesa Vincente, il duello finale che determina i vincitori di puntata e la possibilità di accedere all'ultimo atto, quello in cui in palio c'è il montepremi. Le sfidanti si sono fermate a quattro parole indovinate, lasciando campo libero alle campionesse, che hanno risposto correttamente a ben tredici domande. La vittoria, così, è stata netta e senza troppi ostacoli per le Volta Pagina, che hanno consolidato la loro supremazia nel gioco.

Con un montepremi potenziale pari a 134mila euro, le campionesse sono arrivate all'Ultima Catena, il gioco conclusivo che richiede un notevole sforzo di intuizione. Come accaduto nella puntata di domenica, però, hanno dovuto dimezzare più volte il bottino, arrivando a giocarsi 2.094 euro. La prima parola era "Fonte", e l’ultima, da indovinare, iniziava con "Ca" e terminava con "a". Dopo aver acquistato il terzo elemento, che era "bandiera", le tre amiche hanno deciso di tentare con la parola "calcistica", ma la risposta si è rivelata errata: la soluzione corretta era "causa". Risposta non solo errata, ma anche piuttosto peculiare, inspiegabile.

E così sui social, in particolare su X - tempio elettivo per chi commenta in presa diretta quanto accade nello studio di Reazione a Catena -, i commenti taglienti del pubblico non si sono fatti attendere: moltissimi criticavano non solo le campionesse, ma anche il legame ballerino tra le ultime parole. "Bandiera e causa non c’azzeccano per nulla". "A volte sta Ultima Catena, come la Ghigliottina, non ha veramente alcun senso logico!". Qualcun altro non si tratteneva e sbraitava: "Battersi per una causa, cioè per una bandiera. Ma andate a cag***". E ancora, qualcuno sosteneva una strana teoria del complotto: "Pure gli autori si sono scocciati di loro". Infine, alcuni utenti scorgevano una certa fatica tra Le Volta Buona, come se fossero arrivate al limite della loro permanenza nello studio di Pino Insegno: "Poverine, non ce la fanno più, fate qualcosa!"; "Sono visibilmente stanche". La bandiera a scacchi si sta avvicinando? Chissà...