Reazione a Catena, "tu non cucini eh?": la frase per cui Pino Insegno viene impallinato

19 ottobre 2024 a

a

a

Eccoci da Pino Insegno, nel suo studio di Rai 1, per una nuova puntata di Reazione a Catena. Nel dettaglio si parla della puntata andata in onda venerdì 18 ottobre 2024, puntata in cui i campioni in carica sono i "Meno Tre" (Alberto, Stefano e Lorenzo). A sfidarli ecco le "Prima o poi" (Corinna, Silvia e Flavia, provenienti da Roma). Le tre ragazze spiegano di aver scelto questo nome di squadra perché "ci dicevamo sempre che prima o poi saremmo venute a giocare a questo game show ed eccoci qua". Vediamo insieme cosa è successo in questa frizzante puntata.

Al termine di una partita vivace, a imporsi sono ancora loro, ancora i "Meno Tre", che non mollano la cintura del campione in carica. All'Ultima catena, il gioco in cui si può portare a casa il montepremi, si presentano con una vincita potenziale pari a 104mila euro. Ma l'Ultima catena è semplicemente disastrosa: un diluvio di tagli che portano - dopo l'acquisto del terzo elemento - l'importo a 813 euro. Il terzetto era chiamato ad indovinare la parole che stava tra "acceso" e "pinze", parola che iniziava con "ba" e finisce con "e". I tre rispondono "batterie". Sbagliato: la soluzione infatti era "batterie".

"Non riesco a riprendermi". Insegno fa una prova di curling? I social impazziscono | Guarda

Va detto, l'ultimo atto del gioco finale presentava qualche ambiguità: barbecue era la risposta più scontata, corretta, lampante, eppure anche batterie poteva avere un suo significato. Tant'è, in concomitanza agli eventi, i social in generale e X in particolare si scatenavano, la consueta pioggia di commenti dei fan che commentano in presa diretta la trasmissione. "Alcuni passaggi di questa catena non erano semplicissimi", commentava uno. Poi nel mirino ci finisce il conduttore: "Modi di dire che conosce solo Pino Insegno". E ancora: "Questa con la giacca verde mi ha già innervosita. Io non le sarei più amica dopo una flemma simile".

Ma in quest'occasione a pagare dazio più degli altri è ancora il conduttore, bersagliato da un altro attacco: "Pino Insegno che bacchetta la concorrente che accosta legna a forno. Tu non cucini eh, le dice. E lei giustamente: Il forno a legna, dove si fa la pizza". Dunque, le conclusioni: "Ha una capacità di far rimanere male i concorrenti unica". Un parere per certo ingeneroso nei confronti di Pino Insegno.