Affari Tuoi, ciabatte e trenino: Gert manda fuori di testa il pubblico e De Martino

La puntata del 21 ottobre 2024 di Affari Tuoi è stata un concentrato di allegria, sorprese e divertimento, anche se senza un lieto fine. A giocare con Stefano De Martino e il Dottore è stato Gert, simpatico concorrente del Trentino Alto Adige, accompagnato dal figlio Philip. Gert, un dj e venditore di ciabatte, è anche uno dei pionieri dei mercatini di Natale nella zona di Bolzano e gestisce una giostra, il famoso trenino. Accanto a lui, Philip, giovane studente di moda, che fin dall'inizio viene bonariamente preso di mira dal conduttore: "Philip studi moda? Non si direbbe!".

La puntata ha avuto anche un tono scherzosamente "bilingue", con De Martino e i pacchisti che si sono divertiti a giocare con il dialetto italo-tedesco di Gert. Il comando di aprire i pacchi si è trasformato in "spakketten!", mentre gli auguri di buona fortuna sono diventati un divertente "kartoffeln!".

Fin dai primi giri, la fortuna non è stata dalla parte di Gert. Il pacco da 100.000 euro è stato eliminato subito, e, forse per l'emozione, Gert ha reagito esultando, facendo ridere tutto lo studio. Ma il gioco era solo all'inizio. Anche i 75.000 euro sono presto spariti, portando alla prima offerta del Dottore: 33.000 euro, che Gert ha rifiutato prontamente. Nel secondo giro, anche i 50.000 e i 30.000 euro sono stati eliminati.

A quel punto, Stefano De Martino ha chiesto: "Gert, secondo te cosa c’è nel tuo pacco?". Con una sincerità disarmante, Gert ha risposto: "O 300.000 o zero euro". Poco dopo, però, è stato smentito, quando il pacco da 300.000 euro è stato aperto. Restavano in gioco i 200.000 euro, 15.000 e 5.000. L'offerta successiva è stata di 10.000 euro, ma Gert ha deciso di andare avanti. Dopo altri giri, anche i 15.000 euro sono svaniti, lasciando solo due pacchi: 5.000 e 200.000.

Il Dottore ha allora chiesto a Gert quanto avrebbe voluto per lasciare il gioco soddisfatto, e lui ha risposto: "50.000, ci comprerei un altro vagone per il trenino!". L’offerta, però, è stata di soli 15.000 euro. Gert, sempre spiritoso, ha detto: "Allora, io vi aspetto tutti a Bolzano, ci facciamo una bella mangiata a base di birra, speck, canederli e poi tutti via sul trenino!" Ma, a sorpresa, ha aggiunto: "Però, tutte queste cose con 15.000 euro non ci escono… quindi vado avanti!".

De Martino, per l'occasione, ha indossato un grembiule tipico donatogli da Gert, e ha scherzato con Philip: "Tu che te ne intendi di moda, può essere una nuova tendenza?". Proseguendo con il gioco, Gert ha trovato il pacco da 5.000 euro, e il Dottore ha chiesto la sua nuova richiesta. Gert ha proposto: "Facciamo 40.000 euro, così forse ci viene la mangiata… Lo strudel però ve lo dovete pagare voi…". L’offerta finale del Dottore è stata di 10.000 euro, anche questa finita nel trita-documenti. Restavano solo tre pacchi blu e il grande pacco da 200.000 euro.

Sfortunatamente, il pacco da 200.000 euro è stato eliminato chiamando l’8, il numero preferito di Philip. Rimaneva solo la speranza nella Regione Fortunata. Gert e Philip hanno scelto prima la Basilicata, senza successo. Il loro secondo tentativo è stato la Sicilia, in onore del bisnonno di Philip, ma anche questa volta la fortuna non è stata dalla loro parte: la regione fortunata era le Marche.

Gert e Philip sono tornati a casa senza vincite, ma hanno promesso che la mangiata a Bolzano si farà comunque, con speck, birra, canederli e, naturalmente, un giro sul chiacchieratissimo trenino.