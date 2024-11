Affari Tuoi, Jacopo e Mary nella bufera: "Sapeva tutto del pacco 17"

01 novembre 2024 a

a

a

Partita non proprio fortunata per Jacopo da Bologna ad Affari Tuoi, il popolarissimo programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Con lui al centro dello studio, col pacco numero 1, sua moglie Mary. A un certo punto della puntata il dottore ha offerto al pacchista ben 15mila euro, mentre in ballo c'erano ancora i 30mila e i 75mila euro. Jacopo ha rifiutato e col tiro successivo purtroppo ha eliminato i 75mila euro.

Alla fine, quindi, gli sono rimasti 20 euro, 5mila e 30mila euro. L'offerta, allora, è stata di 7.500 euro. Ma Jacopo e Mary hanno rifiutato di nuovo. Quando poi in gioco erano rimasti solo 5mila e 30mila euro, il dottore ha offerto loro il cambio pacco. Che Jacopo ha accettato prendendo il 17 della Campania. La scelta, però, non ha portato affatto fortuna al concorrente, che alla fine si è ritrovato con 5mila euro.

Affari Tuoi, "anche stasera li ha fregati": tam tam impazzito sul dottore

Le scelte di Jacopo sono state duramente contestate da alcuni utenti su X. Qualcuno, infatti, ha scritto: "Era ovvio che non dovesse accettare il cambio, il dottore sapeva che ti piaceva il 17 mentre sul tuo non ti eri mai espresso quindi sapeva che avresti accettato il cambio ma perché vi fate fregare così facilmente". Qualcun altro invece: "Il dottore sta recuperando tutte le vincite delle prime settimane". E ancora: "Ecco che ho indovinato pure stasera...il dottore li ha fregati ancora una volta...e la cosa assurda è che si fanno fregare" oppure "Poi continuano pure a dire i numeri che non vogliono toccare, così il dottore sa come muoversi. E per non toccare certi numeri hanno scoperto i 300mila e i 200mila. Non so perché continuano con questo culto per i numeri, invece di giocare con la mente libera".