La Volta Buona, il dramma del "baffo" della birra: "Da 20 anni in causa"

Orso Maria Guerrini torna sulla spiacevole vicenda che lo ha reso protagonista. A La Volta Buona il noto "baffo" dello spot della birra Moretti ha raccontato a Caterina Balivo di essere stato truffato insieme a tutta la sua famiglia. Tutto è legato a un palazzo a Cesena che lo zio ha venduto per un miliardo e quattrocento milioni di lire al suo factotum. "Mio zio - ha spiegato l'attore - mi disse che aveva venduto la nuda proprietà del Palazzo Guerrini-Bratti a 1,4 miliardi di lire ma il prezzo era sottostimato rispetto al valore effettivo e alla valutazione della banca che era stata di oltre 4 miliardi".

A quel punto "lui disse che era tranquillo perché, dei problemi burocratici, per così dire, si occupava zia che, però, era venuta a mancare, quindi, lui non era a conoscenza che, nel frattempo, si erano creati dei debiti. Comunque, il palazzo venne venduto all'uomo di fiducia di mio zio che, a sua insaputa, aveva aperto un conto in banca dove zio versava i soldi per ripagare i debiti ma, ogni volta che bonificava grosse cifre, queste venivano prelevate dal factotum e, quindi, non c'era mai un euro".