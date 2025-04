Ilaria Salis copre i violenti di piazza: l'ultimo scandalo

Scontro a Roma al corteo contro il dl Sicurezza, feriti alcuni agenti di polizia, il tutto nella giornata di ieri, venerdì 4 aprile. I soliti noti, i soliti violenti, i soliti facinorosi. E ovviamente dalla parte di questi chi si schiera? Ilaria Salis.

Su Instagram, lady okkupazioni scrive quanto segue: "Quando una legge liberticida e classista passa per decreto, è il segno più evidente di una deriva autoritaria in atto. Quando il potere esecutivo si impone su quello legislativo, lo stato di diritto si sgretola". E ancora: "La democrazia imperfetta che abbiamo conosciuto nel Novecento in Europa – quella che la borghesia fu costretta a concedere sotto la pressione della forza organizzata della classe operaia – oggi è sotto attacco. Un attacco mirato, da parte di chi vuole distruggerla per cancellarne ogni residuo progressivo". Ma non è finita: "Ma rimpiangere un passato che non tornerà è un’attitudine debole. Sta a noi, in mutate condizioni, riscoprire la forza sociale e politica per imporre una nuova forma di democrazia: più avanzata, più giusta", conclude Ilaria Salis l'intemerata con toni da collettivo del liceo.