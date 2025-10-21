Libero logo
DiMartedì, Landini e la cortigiana: anche Luca e Paolo imbarazzano Floris

di Claudio Brigliadorimartedì 21 ottobre 2025
"Ma dove l'ha detta questa cag***a?". Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu regalano uno spazio nella loro copertina satirica di DiMartedì, su La7, anche a Maurizio Landini e alla sua assai poco felice uscita di una settimana fa contro Giorgia Meloni, definita "cortigiana".

Giovanni Floris, che di quella dichiarazione in una pur minima parte può essere considerato corresponsabile non avendo censurato con fermezza le parole del capo della Cgil, ride ma il gelo generale è palpabile.

"Mentre Trump dava fuoco a tutte le femministe del mondo, in Italia ci ha pensato lui, Maurizio Landini", spiega Paolo mostrando la foto del sindacalista anti-Meloni. "Eccolo mentre chiede ai suoi collaboratori: 'Ho pestato un merd***e ragazzi?'", scherza a sua volta Luca che poi parte in quarta con la sua rampogna.



Landini e la cortigiana, guarda qui il video di Luca e Paolo a DiMartedì su La7 

"Allora io vorrei sapere chi si è permesso di dare spazio a un insulto così, è fuori da ogni forma di rispetto, è inaudito, ma chi è stato a permetterlo, ma dove l'ha detta questa cag***a? Fuori i nomi, chi è il colpevole? Chi è che gliel'ha fatta dire?". 

Kessisoglu finge imbarazzo: "Eh noi l'abbiamo detto...". E Bizzarri cambia subito atteggiamento: "Sai che è giusto che la pluralità di idee abbia diritto di cittadinanza ovunque, bravo Floris che ha permesso di esprimere un concetto originale sia pur non condivisibile... Viva Floris, viva Urbano Cairo! To-ro, To-ro, To-ro!". 

