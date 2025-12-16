Libero logo
martedì 16 dicembre 2025
Affari tuoi, Giulia e l'ormone impazzito: "Vicina di casa? Mai vista"

Ormone impazzito ad Affari tuoi. Nella puntata di lunedì sera del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino la protagonista è Giulia, giovane e bella pacchista dal Trentino Alto Adige. "Il tuo pacco è il numero 14. Ti piace?", le chiede subito il padrone di casa. Domanda a bruciapelo che resta senza risposta, con la concorrente che balbetta e sorride imbarazzata.

Ad accompagnarla in studio c'è la mamma, e alla fine dopo una partita di alti e bassi le due donne potranno dirsi soddisfatte: portano a casa infatti 30mila euro. Un discreto regalo di Natale. 

"Contenta per le e la mamma, molto tenere", commenta a caldo un telespettatore su X, seguendo gli avvenienti in tempo reale. "Certo che quel 'Nove o diciassette?' così a freddo in mezzo allo studio ha ucciso la partita... Poteva finire tra 30.000 e 300.000", aggiunge un altro. "No, vabbè, la mamma che non risponde".

Dopo un classico, godibile siparietto tra De Martino e Herbert Ballerina ("Herbert Ballerina da Campobasso, io faccio un lavoro che però non posso dire che lavoro è", "È un segreto?", "Sì, faccio il segretario"), il conduttore si esibisce in un "nuovo sport olimpico: lancio dello gnomo", quando Giulia elimina i 100mila euro e lui, stizzita, getta un pupazzo dietro le quinte. Ma l'attenzione di tutti è per la concorrente. 

"Conoscendo personalmente Giulia spero veramente che abbia vinto", ammette un appassionato. "La concorrente mi ricorda Anna Kanakis", "Noto sempre che le concorrenti di Affari tuoi sono sempre le ragazze della porta accanto, ma talmente belle che io non ne ho avuto mai una così vicino casa mia. Non è che ci sia una certa discriminazione?", "Se la casalinga di Voghera non sa stare davanti alle telecamere, non andrà mai a nessun programma televisivo, da Bonolis ad Affari tuoi, non lo sapevi?", Ma perché ha sto sguardo come se stesse in estasi? È veramente inquietante", Che fisico ha sta ragazza, sembra una mannequin". Vero. Ed è anche discretamente fortunata.


 

