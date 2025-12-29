La rivincità del papà contro i deliri woke

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo



CHI SALE (Papà scatenato) Nonostante la concorrenza dell’evento Le note del Natale su Rai 1 e di film come Il primo Natale su Canale 5, La Bella e la Bestia su Rai 2 e Harry Potter e la camera dei segreti su Italia 1, lo spassoso Papà scatenato su Rai 3 s’è assicurato nel prime time di venerdì il 5% di share medio partendo dal 3% e chiudendo al 6%. Un seguito che non stupisce: la trama è incentrata sul padre italoamericano (Salvo interpretato da Robert De Niro) del protagonista Sebastian che decide di conoscere i consuoceri (ricchi bianchi elitari) in vista del matrimonio del figlio. Le due famiglie si incontrano per trascorrere un weekend assieme e succede di tutto. La regista Laura Terruso mostra come negli USA anche culture tra loro lontane possano trovare una sintesi. Il racconto rilancia la centralità della figura del padre presa di mira dall’ideologia woke. Non mancano descrizioni caricaturali della mentalità italoamericana ma alla fine chi ne esce meglio è proprio Salvo-De Niro, ingenuo, talvolta arcaico, ma con principi solidi. A determinare i buoni ascolti son stati gli ultra 60enni.