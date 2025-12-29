Affari tuoi, Rosy vestita così: regia in tilt

I telespettatori che seguono e commentano le puntate in tempo reale su X se ne accorgono, apprezzano ma regalano anche qualche parola un po' troppo cattiva.

"Sono specializzata nell'allenamento femminile - spiega la concorrente -. Ho creato il mio metodo che aiuta le donne a rimettersi in forma e ritrovare fiducia in se stesse". "Complimenti!", urla il pacchista-disturbatore Herbert Ballerina. "Ma nella vita sono anche mamma di una bellissima bambina di pochi mesi di nome Aurora", sottolinea Rosy mentre in onda vanno le immagini della piccola.

All'attenzione degli appassionati balza il rapporto con Luca, giudicato un po' troppo freddo: "Al marito lo ignora completamente. Quello le parla e lei nemmeno risponde", scrive qualcuno, subito seguito da altri utenti. "Lui non vedeva l'ora di correggerla su qualcosa", "Due anni di matrimonio e già stanno messi così?", "Il marito prima ha provato ad aprire bocca e lei non l'ha neanche calcolato, parlandogli sopra, stavolta lui è stato zitto e basta...", "Lo lasciavi a casa era uguale", "Ma il tipo non lo ascolta neppure per sbaglio", "La concorrente di stasera sta facendo fare proprio una bella figura al fidanzato. Mah, che donna", "Se il marito dice che oggi è domenica, cascasse il mondo lei dice che è sabato...", "Felice di partecipare col marito".

Non solo: non piace nemmeno la "posa" di Rosy, un po' troppo attenta alla sua telegenicità secondo i telespettatori. E c'è chi sui social la bacchetta: "Cambia espressione una volta ogni tanto...", "Secondo me è il botox che le impedisce di cambiare espressione", "Inespressiva e statica pure nel balletto".