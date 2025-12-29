Affari Tuoi, Giancarlo e Raffaella gelano De Martino: "Eravamo sposati, ora solo fidanzati"

Oggi, lunedì 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia. Lui si chiama Natale, viene da Brescia e ha una agenzia pubblicitaria e si occupa di marketing.
Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Giancarlo, vive a Trani ma è originario di Cerignola ed è nel settore degli alimentari. E ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Lei si chiama Raffaella. Si sono sposati 25 anni fa, ma poi si sono lasciati. E adesso si sono rifindanzati. "Una storia pazzesca", ha spiegato De Martino. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.
Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme questo strano modo di Giancarlo e Raffaella di vivere la loro relazione: "Sono una coppia a giorni alterni, quando gli va", "In che senso sti due si sono sposati, lasciati e rimessi insieme", "Mi sono distratta, qualcuno mi spiega la storia del pacchista e la compagna?", "Erano sposati. Si sono lasciati. Da 7 anni si sono fidanzati. Hanno due figlie. Convivono a giorni alterni", "Praticamente entrambi non fanno un cacchio", "Questi non stanno bene...".