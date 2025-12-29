Affari Tuoi, Giancarlo e Raffaella gelano De Martino: "Eravamo sposati, ora solo fidanzati"

Oggi, lunedì 29 dicembre, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Il padrone di casa a inizio trasmissione ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Lombardia. Lui si chiama Natale, viene da Brescia e ha una agenzia pubblicitaria e si occupa di marketing.

Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Giancarlo, vive a Trani ma è originario di Cerignola ed è nel settore degli alimentari. E ha deciso di partecipare insieme alla sua dolce metà. Lei si chiama Raffaella. Si sono sposati 25 anni fa, ma poi si sono lasciati. E adesso si sono rifindanzati. "Una storia pazzesca", ha spiegato De Martino. Insieme hanno giocato col pacco numero 12.