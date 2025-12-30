Libero logo
La volta buona, rissa tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia: "Senti, piccola..."

martedì 30 dicembre 2025
La volta buona, rissa tra Antonella Elia e Clizia Incorvaia: "Senti, piccola..."

2' di lettura

Momenti di tensione imprevedibile a La volta buona, il salotto pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. In un confronto tutto al femminile, Simona Tagli, Antonella Elia e Clizia Incorvaia si sfidano a suon di frecciatine.

Si parte con la Tagli che conferma come il suo matrimonio, già programmato, sia saltato. Il rapporto con il compagno Francesco Ambrosoli, padre di sua figlia, era per la verità un po' complicato. Nell'ultimo anno c'era già stato un allontanamento, prima della ricomposizione e le nozze programmate per il 2026. 

"Non ci siamo mai sposati - aveva detto la showgirl a Repubblica -. Dopo 20 anni, anche con un periodo in mezzo molto duro in cui ci siamo scontrati per l’affido di nostra figlia, io gli ho detto: sposiamoci, ecco la data". Purtroppo però, a far desistere il compagno sarebbe stata la pubblicazione di vecchie foto senza veli della Tagli.

"Dopo un’intervista in tv è uscita la notizia su Dagospia con le mie foto molto succinte e desuete di 30 anni fa, oltretutto non autorizzate perché di un fotografo pluriquerelato all’epoca e ormai defunto. E lui, il marito in pectore, non l’ha presa per niente bene". A quel punto la Elia va in pressing chiedendo più volte dettagli e Simona replica stizzita: "Ma basta stuzzicare!". La Incorvaia, anche lei seduta sui divanetti, commenta: "Antonella insiste, ma lei non rivela il motivo della sua rottura con Pietro". Immediatamente fulminata dalla Elia: "Senti piccola Barbie… fatti i fatti tuoi!". E in studio cala il gelo (non per colpa della stagione invernale).

