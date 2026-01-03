Libero logo
Affari Tuoi, "sotto il mento": Magalì conquista tutti

sabato 3 gennaio 2026
Affari Tuoi, "sotto il mento": Magalì conquista tutti

1' di lettura

Michele del Trentino Alto Adige è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 3 gennaio. Il concorrente, da Trento, nello specifico da Volano, ha 37 anni e di professione fa l'operaio. Con lui in studio la sua compagna Magalì, che invece lavora come commessa. La coppia ha giocato con il pacco numero 14.

In molti, sui social, hanno scritto commenti positivi nei confronti della coppia. Qualcuno, in particolare, si è soffermato sui tatuaggi della ragazza e su X ha scritto: "È mezz’ora che tento di leggere il tatuaggio sotto il mento della ragazza e non ci riesco, se non solo la scritta in basso “Hot to day” #affarituoi". "Sicuramente con una come questa tizia non ti annoi #AffariTuoi", ha scritto un altro utente. Qualcun altro ancora, invece, è stato catturato da Michele e si è chiesto a chi somigliasse: "Ozzy Osbourne da giovane? #affarituoi". E poi c'è chi ha aggiunto: "Lui potrebbe essere tranquillamente un concorrente di Uomini e donne #affarituoi". 

