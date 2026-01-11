Affari Tuoi, la posa proibita di Elisa: ormone impazzito su rai 1

Nel regno dei pacchi, del Dottore e soprattutto di Stefano De Martino, ad Affari Tuoi su Rai 1, nella puntata di sabato 10 gennaio ecco l'Umbria come protagonista. In gara c'è Ivan da Monterubiaglio, provincia di Terni. Ad accompagnarlo c'è la sua compagna, Elisa, sexy e fasciata in un vestito strizzatissimo. I due, per tutta la puntata, si punzecchiano, litigano, discutono, mostrando una complicità assolutamente coinvolgente. Lui lavora nell’azienda di famiglia che produce olio. La loro storia ha colpito il pubblico: dopo una separazione, si sono ritrovati proprio ai provini del programma.

Alla coppia è toccato il pacco numero 17 e la partita è partita in salita: nei primi tiri sono usciti premi pesanti come 75 mila e 100 mila euro. La prima offerta da 33 mila viene rifiutata, così come la proposta di cambio. Anche quando il Dottore ripropone la stessa cifra, Ivan ed Elisa decidono di andare avanti.

La svolta arriva con l’eliminazione dei 200 mila euro: restano in gioco solo 50 mila e 300 mila. A quel punto Ivan accetta il cambio e passa al pacco numero 13, lasciando il 17 che nascondeva Gennarino. Subito dopo però salta fuori anche il pacco da 50 mila e le offerte scendono prima a 15 mila e poi a 20 mila, entrambe rifiutate.

Con un solo blu rimasto e i 300 mila ancora in gioco, il Dottore propone 35 mila euro. Ivan, convinto che il 13 possa essere quello giusto, è indeciso ma alla fine ascolta Elisa e accetta. Dentro il pacco ci sono 20 euro: la scelta si rivela vincente e la coppia torna a casa con 35 mila euro dopo una serata ricca di emozioni.

Insomma, un buon finale. Inutile dire che la coppia ha infiammato i social per tutta la durata della puntata di Affari Tuoi. In particolare lei, con la sua innegabile bellezza, ha attirato più di un commento "peperino". E anche qualche sfottò, come quello di Francesca, che rilanciando un fermo immagine in cui Elisa appare in una posa assai provocante afferma: "Lei convintissima, pensava di stare al provino di Miss Italia". Evviva l'ironia!