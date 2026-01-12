Affari Tuoi, la sconcertante faccia di Elena con Herbert Ballerina: De Martino di sasso

Nella puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 11 gennaio 2026, la protagonista è stata Elena, 26enne veneta impiegata in un'azienda di sicurezza, accompagnata dal fidanzato Leonardo, ex calciatore professionista di Serie B, con cui sta da tre anni. Il loro sogno dichiarato è andare a convivere, anche se lei lo definisce "un tasto dolente".La partita inizia con il pacco 16 (Sicilia) da 30.000 €, ma presto arrivano rossi pesanti: 20.000 €, 50.000 €, pacco nero, 20 € e 200.000 €.

Elena accetta un primo cambio dal Dottore, scoprendo nel pacco originario solo 500 €. Dopo alterne fortune (tra cui l'uscita di Gennarino e 0 €), la situazione si equilibra con tre rossi e tre blu rimasti. Il premio massimo diventa 75.000 € dopo l'eliminazione dei 100.000 €.Il Dottore offre più volte cambi e somme (fino a 20.000 €), ma la coppia rifiuta. Sul finale, con 15.000 € da una parte e 75.000 € dall'altra, Leonardo suggerisce di accettare il cambio per il pacco 11. Elena segue il consiglio del fidanzato, ma la scelta si rivela sbagliata: nel pacco ci sono 15.000 €. La coppia torna a casa con questa cifra, tra applausi ed emozione.

Su X la decisione di Elena ha scatenato diversi commenti negativi, con molti utenti che l'hanno criticata aspramente per aver ascoltato il fidanzato invece di fidarsi del proprio istinto, definendola troppo influenzabile o rimproverandole di aver "buttato via" una potenziale somma più alta. Altri hanno espresso frustrazione per la scelta considerata frettolosa o poco coraggiosa nel momento clou. Ma a colpire in tanti è stato il gelo calato tra Elena ed Herbert Ballerina quando l'attore comico ha affermato: "Il cambio del pacco è stato un errore". Le telecamere hanno inquadrato il volto di Elena, forse in quel momento ha capito di averla combinata grossa: il pacco numero 7 le avrebbe dato ben 75.000 euro...