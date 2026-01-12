Affari Tuoi, "divieto per meduse"? De Martino stronca Herbert Ballerina: "Voi capite..."

Come ogni sera, arriva l'ora dei pacchi, del Dottore e della fortuna. Arriva l'ora di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, il format che spopola in termini di share, sera dopo sera, senza perdere un colpo. La puntata in questione è quella di lunedì 12 gennaio. E anche in questa puntata, al netto del tentativo del concorrente di turno di portare a casa la cifra più alta possibile, ecco andare in scena gli ormai consueti siparietti tra il conduttore ed Herbert Ballerina, il comico dalla cifra surreale. Già, ormai questi scambi sono un marchio di fabbrica, uno dei punti di forza della trasmissione.

Ebbene, ecco che nelle battute iniziali della puntata Ballerina si prende la scena, De Martino è al suo fianco. "Sono molto orgoglioso di questa invenzione, ci può salvare la vita o almeno la vacanza. Quante volte facciamo il bagno e ci punge la medusa, questo essere spregevole?", premette il comico. "No, non è spregevole. Bisogna solo fare attenzione", ribatte De Martino.

