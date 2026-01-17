Affari tuoi, De Martino ferma Herbert Ballerina: "Ricordatelo", cala il gelo

Trenta secondi di battute, battutine, veleni e sassolini tirati fuori dalle scarpe. Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, venerdì sera 16 gennaio Stefano De Martino decide, una volta per tutte, di mettere in chiaro le cose. E chi ha orecchi per intendere, avrà sicuramente inteso.

A scatenare lo sfogo dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ormai volto di punta di viale Mazzini, è una "innocua" battuta del pacchista disturbatore Herbert Ballerina.

In studio stanno giocando i gemelli, Maurizio (il titolare) e Marco da Varazze, in Liguria. Sta andando tutto per il meglio, con ben 7 pacchi rossi ancora in ballo (compresi quelli pesanti da 300mila, 200mila, 100mila e 75mila euro), più quello nero, a fronte di due pacchi blu (50 e 200 euro) e "le beffe" da 0 euro e lo "Gnoccalendario". "Eh, sanno giocare...", commenta Herbert e De Martino lo riprende.

"Eh no, è una questione di fortuna, mio caro Herbert, e non di abilità. Qui, in questo studio, non bisogna sapere fare niente e io che conduco che tu che partecipi ne siamo la prova umana. Hai capito?". Alla battuta la regia aggiunge come sottofondo musicale la sigla de La ruota della fortuna, il programma rivale di Canale 5. E Stefano se la ride: "E ricordatevi che la ruota... gira!".