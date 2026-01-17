Affari tuoi, Giorgio insulta De Martino ed Herbert: chi è

Insulti quotidiani per Stefano De Martino ed Herbert Ballerina, i protagonisti di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1. A svelarlo, con un sorriso, sono stati i diretti interessati in un fuoriprogramma.

"C'è un signore che mi manda dei messaggi sui social, Giorgio - premette il conduttore De Martino -. Esprime il suo parere, insindacabile e giustissimo, de gustibus. Spesso mi scrive 'Tu ed Herbert siete inguardabili'. Ieri ha aggiunto 'Odiosi e inguardabili'".

Dietro le quinte si sente un tonfo e il padrone di casa si spaventa: "Che è caduto?". Ballerina ne approfitta: "Hai visto che non le devi dire queste cose?". "Lo vogliamo salutare?", riprende il discorso De Martino con Herbert che incalza lo spettatore critico: "Ma tu ci guardi ogni sera... Perché ci guardi? Capito?", "E' libero di guardare e lamentarsi", taglia corto il conduttore riportando la trasmissione all'ordine.

Si riparte con il momento della scienza, con tanto di sigla di Quark. Herbert illustra la sua nuova invenzione, "culinaria": "A molte persone piacciono gli gnocchi, di tradizione si mangia di giovedì. Ma che succede se uno lo vuole mangiare di lunedì, di sabato? Non può, ma con questa invenzione può: ho inventato lo gnoccalendario", un calendario che segna sempre giovedì. "Il nome, non voglio essere malizioso, rimanda a un altro calendario parecchio in voga negli anni Novanta e Duemila, lo ricordi?", domanda ammiccante De Martino. "No", è la risposta tranchant del pacchista-disturbatore.