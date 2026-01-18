De Martino a C'è posta per te, è un caso: "Ai ragazzi non frega nulla"

La partecipazione straordinaria di Stefano De Martino a C'è posta per te diventa un caso, e non poteva essere altrimenti. Il conduttore di Affari tuoi e Stasera tutto è possibile, volto di punta della Rai, torna a Mediaset ospite della donna che l'ha lanciato, Maria De Filippi. Da giovanissimo ballerino di Amici a professionista ormai navigato ma ancora umano, empatico.

De Martino lo ha dimostrato con un accorato intervento accanto a due ragazzi che hanno perso il padre. Con la mamma ad ascoltarlo, Stefano ha commosso tutti: "Sento sempre in questi casi parlare di 'un vuoto che ha lasciato'. Ma voi dimostrate con i vostri gesti e le vostre parole che in realtà ha lasciato un pieno, ogni volta riportate in vita un pezzetto di lui".

Parole piene di pathos che hanno scatenato i commenti sui social. "Ok palese che ai ragazzi non frega nulla di De Martino", "Anche perché l’età dei ragazzi non mi sembra compatibile con il pubblico di Affari tuoi", c'è chi scrive. Ma altri la pensano diversamente.

"Ma quanto rosicate mamma mia. Ora addirittura non sa fare niente, siete patetici", "Le immagini di Stasera tutto è possibile e Affari tuoi mostrate su Canale 5. Solo Maria può", "I criticoni/hater possono dire ciò che vogliono, ma l'empatia (e la simpatia) di Stefano De Martino verso i pacchisti di Affari tuoi e la famiglia della sua sorpresa a C'è posta per te è innegabile! E in questo è molto simile a Emma Marrone... Maria De Filippi ci vede sempre lungo", "Stefano sei un cuore di panna", "Ho visto ora la sorpresa di Stefano a C'è posta per te, che ragazzo straordinario! Come si fa a non amarlo? Ha sensibilità, carisma, simpatia! Ad Affari tuoi ha presenza scenica, intelligenza televisiva, empatia e ritmo. Non solo simpatia, ma vera professionalità. Bravo".