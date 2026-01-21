Libero logo
mercoledì 21 gennaio 2026
Affari tuoi, chi c'è al posto di Herbert Ballerina: un nome clamoroso

Sparito Herbert Ballerina? Nessun problema: ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, hanno già trovato il sostituto. Anzi, la sostituta, e che sostituta. Accanto al cartonato del pacchista-disturbatore, ex spalla di Maccio Capatonda, la puntata andata in onda martedì 20 gennaio ha visto piazzarsi dietro ai banchi dei pacchisti la bella e brava Martina Miliddi

Chi è? Gli appassionati di televisione forse l'avranno riconosciuta, perché Martina non è un volto inedito del piccolo schermo. "Collega" di De Martino, in due sensi: ballerina e soprattutto ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, la stessa da cui il conduttore ha spiccato il volo. La stessa traiettoria, pare, di Martina.

"Martina Miliddi ormai lavora ovunque!!!", scrive un telespettatore su X. "Ma quella è la nostra amica Martina Miliddi ma non esiste un programma dove non sia apparsa", conferma un altro. "E' anche nella scena finale del film di Checco Zalone Buen Camino". 

Martina si è anche esibita in un balletto scatenato in studio che l'ha fatta diventare all'istante "l'anti Samira Lui", vale a dire la co-conduttrice con Gerry Scotti di La Ruota della Fortuna, il programma rivale di Canale 5: "Esigiamo per il ritorno di Herbert, Martina nel cast fisso così per comporre la coppia dei Ballerini ovvero la Ballerina e la Ballerina".  
 

