Affari tuoi, Enrico umiliato: "Morti di fame"

"Perché questa telefonata a questo poveraccio che era già nervosissimo di suo? Il Dottore è diabolico", "Mai vista una telefonata così lunga fra il dottore e il concorrente!": i telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, comprendono subito che siamo nel momento cruciale della puntata.

Il concorrente è Enrico, pescatore di vongole di Ferrara, accompagnato in studio dalla compagna Elena. La coppietta, che ha una figlia di appena 9 mesi, arriva in fondo con ancora in ballo un pacco rosso abbastanza pesante, da 75mila euro, e un blu da 50 euro. Il Dottore offre 26mila euro e alla fine Enrico ed Elena decidono di non rischiare, accontentandosi. Appena accettati i 26mila euro, si scatena il caos su X perché nel pacco, il 17, avevano proprio i 75mila euro.

"Il Dottore offrendo 26 mila voleva fargli capire che doveva fidarsi della figlia che aveva scelto il 17 il 26", scrive un telespettatore in tempo reale. "Questo bonazzo di Enrico meritava i suoi 75.000€. Io sempre dalla parte dei pescatori", "Facciamo i casting con meno fighi/e e più coraggiosi/e? Perché anche per noi sarebbe molto più divertente", "Nella vita bisogna rischiare", "Morti di fame", "Ed il Dottore stravinse", "Ma ragazzi dai era tutto lì servito sul piatto d'argento", "Mi auguro abbiano fatto bene ad accettare... mi fanno troppa tenerezza", "Noto che li trovano tutti con poche 'palle' questi concorrenti ma... di solito va bene, va bene...", "20 Mila euro non ti cambiano la vita, 75 nemmeno ma siamo su un altro livello. Io non avrei accettato".