Affari Tuoi, "la tua vita è risolta!": Herbert Ballerina gela Irene

Ancora qui, sempre qui, nello studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino e Herbert Ballerina, il game-show che spopola in termini di ascolti, ogni sera. Su Rai 1 va in onda la puntata di lunedì 2 febbraio del gioco dei pacchi e del Dottore.

Come sempre, a inizio puntata, spopola Herbert Ballerina con le sue gag e le sue peculiari invenzioni. Questa sera spiega che uno dei problemi principali dell'umanità è "la perdita delle chiavi". Dunque, "insieme all'univerità dell'Illino... in America, ho fatto uno scambio - premette in un grottesco delirio -. Mi hanno detto che una persona non può perdere due mazzi di chiavi al giorno. Dunque, qual è la mia invenzione? Vi do un mazzo di chiavi da perdere! Uscite di casa, lo perdete e andate tranquilli: il vostro non lo perderete mai!".

Grasse risate in studio e applausi. Dunque inizia il gioco, inizia il tentativo di scalata di Ierne, la sua sfida alla fortuna. E tra un tiro e l'altro, ecco che con la concorrente in rappresentanza delle Marche si rifà vivo Ballerina. L'assist glielo dà proprio Irene, che spiega: "C'è un problema... io perdo sempre le chiavi". Scontata l'irruzione di Ballerina, che sfodera il doppio mazzo di chiavi e sentenzia: "La tua vita è risolta!". Inappuntabile...