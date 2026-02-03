Paolo Del Debbio inchioda la sinistra: "Balle assolute"

"E' l'ora del basta", ha sintetizzato la premier Giorgia Meloni sull'allarme sicurezza, chiedendo alle opposizioni di convergere sulla stretta dopo le tremende immagini delle violenze di piazza di Torino rivendicate con orgoglio dagli antagonisti di Askatasuna.

Quello dei centri sociali è un vero e proprio assalto allo Stato, ma a sinistra in tanti continuano a difendere i protestanti. Paolo Del Debbio però apre l'ultima puntata di 4 di Sera, su Rete 4, richiamando tutti a una verità incontrovertibile.

"Posso solo dire che il male e la violenza fanno parte purtroppo della vita e non è mai giustificata la violenza, ma queste immagini ci portano a vedere una degenerazione della violenza per scopi tutti da scoprire, perché se chiedete a questo che ha martellato probabilmente balbetterà alcune cose delle solite, che sono ripugnanti e cioè che sicuramente vi dirà che si doveva difendere per la causa politica, per questo e lo Stato è repressivo, insomma tutta una serie di balle assolute per giustificare una violenza totalmente ingiustificabile, perché questa è una violenza ingiustificabile, non è la prima volta".

Gli fa eco Simone Leoni, leder dei Giovani di Forza Italia, ospite di 4 di Sera: "Sono rimasto sconvolto da quelle immagini, come penso tutti noi, però credo che la politica abbia il dovere di essere molto, molto chiara. Non esiste una giustificazione plausibile per quello che è accaduto a Torino, non esiste causa o battaglia politica che possa giustificare una città messa a ferro e fuoco, dei giornalisti aggrediti e dei poliziotti pestati a sangue e addirittura presi a martellate e io veramente voglio rivolgermi soprattutto in special modo ai giudici che dovranno giudicare e quei criminali. Basta buonismo, c'è bisogno di (affrontare le cose per quelle che sono e di chiamare quelle persone là per quello (0:39) che sono. Chi ha preso a martellate degli agenti delle forze dell'ordine non è un manifestante, è un delinquente e da delinquente va trattato".