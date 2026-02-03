Affari tuoi, il fuoronda tra De Martino e Herbert Ballerina: "Non è una cosa bella"

"Attenzione - avverte il social media manager di Rai 1 -: aprire un pacco è un rischio, leggere i commenti ancora di più". Su X, ecco il video di un fuorionda (programmato) tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina, rispettivamente conduttore e disturbatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time della rete ammiraglia di viale Mazzini. Indiscutibilmente, pacchisti e concorrenti permettendo, le due star della trasmissione.

Le loro scenette, i siparietti comici, i simpatici sfottò sono uno dei punti forti i di questa stagione del programma e come sempre accade a livello social attirano i commenti entusiastici di parte degli spettatori e pure qualche insulto. Così De Martino e Ballerina decidono di fare buon viso a cattivo gioco leggendo in diretta i giudizi che su di loro scrivono gli utenti.

"Leggiamo un po' di commenti dei nostri followers", premette il padrone di casa con l'ex spalla di Maccio Capatonda che bluffa: "Ma tanto io non ho hater". Si comincia: "Herbert è l'unica diva della RAI, Gabriele ha detto...", "Ma non è una cosa bella", "Perché?", "È diva", "È bello", "È bello?".

E ancora: "Maria Giusi: 'Io amo Herbert'", "Stefano spostati: Herbert sprizza aura da tutti i pori", "Sì", "Queste dicono così", "No, no, no... "È una grande intenditrice", "Eh sì, poi dal vivo...", "Maria Giusi, grandi gusti!". Si continua: "Anna Rita: 'Sei bellissimo e bravissimo. Ti amo'", "A te?", "No, credo a te", "Sì, tutto a me".

Le note dolenti: "Silvano, questo deve essere un amico di Giorgio", "No, almeno una buona", "Sto Ballerina, non ho capito il suo ruolo...", "Io sono terzino, fluidificante". "E poi c'è Giorgio che dice 'Fate schifo'". "Vabbè, grazie Giorgio, meno male".