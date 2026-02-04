Libero logo
Affari tuoi, furia contro Natale: "Così sm***ona"

mercoledì 4 febbraio 2026
1' di lettura

"Questa cosa che quando qualcuno piace al pubblico perde, deve finire". I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, da casa fanno tutti il tifo per il simpatico Natale.

Anche Hebert Ballerina, il "disturbatore" star della trasmissione, a un certo punto ne approfitta abbracciando lui e il padrone di casa: "Guarda guarda - chiama la regia -, quando mi ricapita? Sto tra Natale e Santo Stefano".

Risate in studio a tagliare la tensione. Natale arriva con 4 pacchi alla fine, due blu da 0 e 50 euro, e due rossi da 10mila e 75mila euro. Il Dottore gioca al ribasso e la sua offerta fa esplodere il caos tra chi commenta in tempo reale su X. 

"Con 26.000 € ce lo siamo sbolognato", "Tutti accettano anche le briciole", "Gira e rigira... alla fine se la fanno addosso, tutti", "Sì ma ragionando così le cifre grandi non le vince più nessuno", "Non ha nulla. Non gli ha fatto l'offerta ma lo ha lasciato scegliere", "Madonna che p***le... Cifre che sicuramente non cambiano la vita... ma giocate e basta... oltre la lunghezza 'cronica' questo stillicidio 'smarrona' lo spettatore". E qualcuno anche in studio: "Il signore dietro che sbadiglia...", notano da casa. "Ho girato non ho visto come è finito il megasbadiglio dietro".

