Affari Tuoi, "Herbert mi hai spiazzato": De Martino senza parole

Anna dal Veneto, Altavilla Vicentina, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 febbraio. "Mi occupo di migliorare le performance produttive dei bovini cercando di prevenire le patologie che potrebbero colpirli", ha spiegato la concorrente. E a quel punto il conduttore le ha detto: "Se puoi migliorare pure le performance produttive di Herbert...", riferendosi al comico Herbert Ballerina, ormai ospite fisso della trasmissione.

Con Anna in studio il marito Nicola. I due hanno raccontato di essere novelli sposi. Le nozze l'estate scorsa. Lui, poi, ha spiegato che nella vita fa il responsabile di sala e sommelier in un ristorante. "Ci siamo consociuti cinque anni fa - ha rivelato Anna - lui ha usato un social per cercarmi, io al tempo lavoravo in una tv locale". La coppia ha giocato col pacco numero 15.