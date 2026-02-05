Affari Tuoi, "Herbert mi hai spiazzato": De Martino senza parole

Anna dal Veneto, Altavilla Vicentina, è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 5 febbraio. "Mi occupo di migliorare le performance produttive dei bovini cercando di prevenire le patologie che potrebbero colpirli", ha spiegato la concorrente. E a quel punto il conduttore le ha detto: "Se puoi migliorare pure le performance produttive di Herbert...", riferendosi al comico Herbert Ballerina, ormai ospite fisso della trasmissione.
Con Anna in studio il marito Nicola. I due hanno raccontato di essere novelli sposi. Le nozze l'estate scorsa. Lui, poi, ha spiegato che nella vita fa il responsabile di sala e sommelier in un ristorante. "Ci siamo consociuti cinque anni fa - ha rivelato Anna - lui ha usato un social per cercarmi, io al tempo lavoravo in una tv locale". La coppia ha giocato col pacco numero 15.
Affari Tuoi, Natale travolto dopo i titoli di coda: "Ma chi è questo..."Nella puntata di Affari Tuoi condotta da Stefano De Martino mercoledì 4 febbraio, il protagonista è Natale...
Quando è arrivato il momento delle presentazioni, Herbert ha detto: "Io vengo da Campobasso e faccio delle aranciate piccole". "Spero non sia quello che penso.... Cioè?", ha replicato, un po' preoccupato De Martino. "Sono un fantino", ha spiegato il comico facendo scoppiare tutti a ridere. A quel punto il conduttore ha tirato un sospiro di sollievo: "Mi hai spiazzato, bravo".