Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato (per davvero): ci resta malissimo

"Buonasera a tutti, Herbert Ballerina da Campobasso. Io sono un attore". Questa volta nessuna battuta, niente frizzi e lazzi, nessun gioco di parole surreale, alla Nino Frassica: il pacchista e disturbatore di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, si presenta al pubblico in studio e a casa e si scatena il delirio.

Il conduttore Stefano De Martino, esplode in una risata fragorosa, si piega su se stesso e si "complimenta": "Posso dire? Questa è la più divertente di tutte". Ballerina simpaticamente "umiliato" anche dal resto dei presenti, che sollevano un "Eehhhh"di scherno. "Cosa c'è da ridere? Ma cosa c'è da ridere?", ripete fingendosi offeso.

La partita di sabato 7 febbraio può così partire, dopo la pausa del venerdì sera per lasciare spazio alla diretta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dallo stadio San Siro.

In gara c'è Guendalina, dal Lazio, accompagnata dal marito Gianmarco. La coppietta arriva all'atto conclusivo con il pacco rosso da 50mila euro da una parte e il famigerato, rischiosissimo "pacco nero" dall'altro. Il Dottore gioca al ribasso, come ovvio, offrendo 25mila euro. Ma Guendalina decide di giocare fino in fondo, rifiutando e scoprendo di avere in mano, nel pacco numero 20, proprio l'incognita. Sotto l'adesivo nero, ci sono 15mila euro. Meglio di niente, ma complimenti per il coraggio che piovono dai telespettatori che seguono e commentano in tempo reale la puntata su X.