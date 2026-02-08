Affari tuoi, Guendalina e l'ormone impazzito in tempo reale

Il più classico "ormone impazzito" per Guendalina, bella concorrente di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. La bella mora di Monte Porzio Catone, perla dei Castelli Romani, è accompagnata in studio dal marito Gianmarco e su X conquista i telespettatori che seguono e commentano in tempo reale la puntata andata in onda sabato 7 febbraio per l'avvenenza, la simpatia e la spregiudicatezza.

Dopo la pausa "olimpica" (venerdì sera il programma non è andato in onda perché ha lasciato spazio alla diretta della cerimonia inaugurale di Milano Cortina), si torna alla grande con una puntata incerta fino all'ultimo e ricca di colpi di scena. "L'abbiamo raddrizzata, sembrava persa, trovavamo solo pacchi rossi. Siamo stati sotto scacco di un passaporco fino alla fine", si complimenta De Martino. Guendalina e consorte arrivano al momento clou con 50mila euro da una parte e pacco nero dall'altra. "Secondo il Dottore nel pacco nero ci sono 0 euro", spiega il conduttore motivando l'offerta al ribasso, ma equa: 25mila euro.

La concorrente però decide di rischiare il tutto per tutto e rifiuta, scatenando l'applauso a scena aperta del pubblico in sala. In mano scopre di avere proprio il pacco nero, una bella incognita. Dentro, purtroppo per lei, ci sono "solo" 15mila euro. "Poverina ci è rimasta malissimo", scrive a caldo un appassionato su X. "Poteva essere un balù, ridi!", "Quanto le è andato bene...", "Brava perché ha giocato", "Vabbè, poteva avere nulla", "Guendalina che senza troppe pretese, senza storie melense, senza numeri da inseguire, andando totalmente a istinto rifiuta tutto, si ritrova col pacco nero e porta a casa 15mila euro + 2mila euro di Gennarino", "Hanno giocato prima di tutto per divertirsi se li meritano", "Lo ripeterò sempre, quando c’è un finale col pacco nero accetto qualsiasi offerta", "Mi piace questa concorrente, niente piagnistei, niente sogni, niente compleanni", "Il notaio che gongola dietro mi spezza".