Affari Tuoi, il gesto di De Martino per il padre spiazza tutti

Partita a parte, quella di Affari Tuoi è stata una puntata ricca di emozioni. Il motivo? Un gesto non passato inosservato e che ha commosso i telespettatori di Rai 1. Mentre scorrevano le note di "Amor" di Achille Lauro, Stefano De Martino si è lasciato andare. Il conduttore ha aperto le braccia e rivolto lo sguardo al cielo, visibilmente commosso. Un pensiero, si pensa, rivolto al padre Enrico, scomparso lo scorso 19 gennaio dopo lunga malattia.

Scomparso all’età di 61 anni, Enrico De Martino è stato il primo, vero maestro di Stefano. L'uomo da giovane era ballerino professionista, ha lavorato con scuole e compagnie in tutta la Campania, arrivando a esibirsi anche al Teatro San Carlo di Napoli, tempio della danza e dell’opera. Nel 2025, infatti, il suo percorso è stato celebrato con il Premio Salerno Danza alla carriera al Teatro Verdi, nell’ambito della XXIV edizione diretta da Corona Paone e Luigi Ferrone.