Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

di
Libero logo
lunedì 9 febbraio 2026
Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

1' di lettura

Marco dal Friuli Venezia Giulia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 9 febbraio. Il concorrente ha detto di avere 28 anni e ha rivelato di essere appassionato di peluche. Non solo, ha anche confidato al conduttore di non essere mai stato fidanzato. "Pronto per essere spupazzato", ha commentato ironicamente il padrone di casa. Con lui in studio la sorella Dora, studentessa magistrale. Anche lei, come Marco, arriva da Reana del Rojale in provincia di Udine.

In molti sui social hanno commentato la partita, soffermandosi in particolare su Marco e Dora. Qualcuno, in particolare, pur apprezzando il concorrente protagonista di questa sera, ha comunque voluto fare un appunto: "Mamma mia quanto parla Pero' Oh signore mio ahahahaha". Secondo qualcun altro, invece, "questo concorrente potrebbe essere scritturato e stare in mezzo al lupo e tanat ma ce lo vedo proprio #affarituoi". Secondo un altro ancora, "il pacchista sembra dolcissimo". E poi c'è anche chi ha fatto un commento sul gioco: "Ormai é diventato un gioco di mentalisti #affarituoi". 

tag
affari tuoi
stefano de martino

Affari tuoi Affari Tuoi, Herbert Ballerina abbandona lo studio: "Io ho qualcosa..."

Commozione Affari Tuoi, il gesto di De Martino per il padre spiazza tutti

In tempo reale Affari tuoi, Guendalina e l'ormone impazzito in tempo reale

ti potrebbero interessare

L'Eredità, "non ci ha capito un ca...": Alice travolta

L'Eredità, "non ci ha capito un ca...": Alice travolta

Redazione
"Patrizia De Blanck? Vaffa facile": Tommaso Zorzi, dopo la morte...

"Patrizia De Blanck? Vaffa facile": Tommaso Zorzi, dopo la morte...

Andrea Pucci, chi lo sostituirà a Sanremo 2026: tam-tam impazzito

Andrea Pucci, chi lo sostituirà a Sanremo 2026: tam-tam impazzito

Giovani incollati ai Giochi in tv

Giovani incollati ai Giochi in tv

Klaus Davi