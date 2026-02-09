Affari Tuoi, "quanto parla": si scatena il caos

Marco dal Friuli Venezia Giulia è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, lunedì 9 febbraio. Il concorrente ha detto di avere 28 anni e ha rivelato di essere appassionato di peluche. Non solo, ha anche confidato al conduttore di non essere mai stato fidanzato. "Pronto per essere spupazzato", ha commentato ironicamente il padrone di casa. Con lui in studio la sorella Dora, studentessa magistrale. Anche lei, come Marco, arriva da Reana del Rojale in provincia di Udine.

In molti sui social hanno commentato la partita, soffermandosi in particolare su Marco e Dora. Qualcuno, in particolare, pur apprezzando il concorrente protagonista di questa sera, ha comunque voluto fare un appunto: "Mamma mia quanto parla Pero' Oh signore mio ahahahaha". Secondo qualcun altro, invece, "questo concorrente potrebbe essere scritturato e stare in mezzo al lupo e tanat ma ce lo vedo proprio #affarituoi". Secondo un altro ancora, "il pacchista sembra dolcissimo". E poi c'è anche chi ha fatto un commento sul gioco: "Ormai é diventato un gioco di mentalisti #affarituoi".