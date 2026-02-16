Stranamore, voci clamorose: torna in tv, ecco dove

Clamorose indiscrezioni parlano di un possibile ritorno in tv di Stranamore, ma sui canali Rai. Un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe l’ennesima operazione nostalgia in un periodo in cui Rai e Mediaset stanno rispolverando format che hanno fatto la fortuna delle reti tra gli anni Novanta e Duemila.

Secondo quanto riportato da La Repubblica e rilanciato da Tv Bubinoblog.it, il direttore del daytime Rai Angelo Mellone starebbe valutando di riportare in vita lo storico show che fu condotto per anni da Alberto Castagna. L’idea sarebbe quella di collocarlo la domenica pomeriggio, fascia tradizionalmente dedicata all’intrattenimento familiare.

L’indiscrezione viene sintetizzata così: “Resuscitare di domenica ‘Stranamore’, il programma portato al successo peraltro su Canale 5 da Alberto Castagna a metà degli anni 90, sostanzialmente trent’anni fa". Un ritorno che avrebbe un sapore simbolico, considerando che la trasmissione divenne un cult proprio sulle reti del Biscione.

Ma non sarebbe l’unico titolo allo studio. Sempre secondo le stesse fonti, Mellone starebbe pensando di recuperare anche Il gioco delle coppie, altro programma storico che potrebbe trovare spazio nel palinsesto domenicale di Rai Uno nella prossima stagione.

Per ora si tratta di valutazioni interne e suggestioni, ma il segnale appare chiaro: la tv generalista continua a guardare al proprio archivio per intercettare pubblico e nostalgia, puntando su marchi capaci di evocare un’epoca e riaccendere la curiosità di spettatori di diverse generazioni.