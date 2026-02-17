Stranamore e Il gioco delle coppie restano a Mediaset: i diritti bloccano tutto

Si è parlato di un possibile ritorno di Stranamore e Il gioco delle coppie nel pomeriggio domenicale di Rai1. Un’indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro degli ambienti televisivi, rilanciando l’idea di un’operazione nostalgia sui grandi titoli del passato.

Ma la realtà è diversa. Secondo fonti Rai, non risulta alcun progetto in tal senso. E il punto centrale è un altro: entrambi i format sono ancora nelle mani di Mediaset. Un dettaglio tutt’altro che secondario, che di fatto chiude la porta a qualsiasi ipotesi di approdo sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.

Uno schema già visto pochi mesi fa con Ok, il prezzo è giusto. Anche allora si era parlato di un possibile ritorno in Rai, salvo poi fare i conti con la stessa evidenza: i diritti fanno la differenza, e in quel caso – come oggi per Stranamore e Il gioco delle coppie – sono legati al gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi.