Affari tuoi, "non vi permettete!": rivolta sui titoli di coda, De Martino nel mirino

Torna Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1, con uno Stefano De Martino già in formato Ariston. Il conduttore napoletano è stato incoronato da Carlo Conti come suo successore: sarà il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2027. "Mi sto preparando, stiamo già pedalando", ha confermato il diretto interessato che nel finale del programma dei pacchi ha dato prova di essersi calato nella parte.

"La canzone di Serena Brancale sul finale di Affari tuoi. Stefano ha buongusto", commenta una telespettatrice su X, constata la presenza di Qui con me, in gara in questa edizione del Festival. Una tradizione di Affari tuoi, per la verità, che già con Amadeus (altro ex signore dell'Ariston) alla guida era abituato a rilanciare le canzoni di Sanremo.

"Serena Brancale ha vinto il premio canzone finale di Affari tuoi", conferma un altro utente con gaudio. Ma in tanti da casa protestano: "Senza DUE VITE alla fine non è Affari tuoi", "Esatto!!!! Cambiate e mettete tutte le canzoni che volete ma DUE VITE lasciatela al pacco finale! Ormai è diventata un simbolo del finale di partita... E poi Marco Mengoni non si cambia!", "DUE VITE ALLA FINE DEVE RIMANERE", "Rimettetemi DUE VITE come sigla finale di Affari tuoi. Non voglio sentire ragioni!", "Vabbè pure l'anno scorso Balorda nostalgia è durata come un gatto in tangenziale", "Rimettete immediatamente due vite cambiate tutto ma non quella", "Chiude la puntata la nuova canzone della Brancale... ma tanto poi tornera Due vite, ne sono sicura! Ormai è un classico", "Ma no che dopo tre anni Due Vite viene tolta da Affari tuoi per la Brancale...", "Due vite che fine ha fatto? Non vi permettete"





