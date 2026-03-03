La volta buona, Magalli sconvolge Balivo: "De Martino a Sanremo, qualche scimmietta..."

Neanche il tempo dell'annuncio e Stefano De Martino è già sotto tiro. Sabato sera, nel bel mezzo della finale del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha dato l'annuncio: sarà il signore dei pacchi di Affari tuoi il suo successore, come direttore artistico e conduttore all'Ariston nel 2027.

Prima volta storica (mai era accaduta prima una "incoronazione" in diretta al Festival), anche se in passato più volte era stato accostato a Sanremo il nome dell'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, rivelatosi come ottimo capofila a Stasera tutto è possibile, fortunato show-varietà in prima serata su Rai 2 e da due edizioni alla guida di Affari tuoi, con numeri record.

Le voci ora si rincorrono: se Antonella Clerici viene data come possibile co-conduttrice (per lei sarebbe un ritorno in Riviera), i prossimi lunghi mesi saranno un rincorrersi di ipotesi e sussurri sul resto del cast. "Ci sto già lavorando, stiamo pedalando", ha ammesso De Martino, giovane ma riconosciuto da tutti nell'ambiente come un grande professionista, un perfezionista.

Un dubbio malizioso, mascherato da consiglio, lo solleva però Giancarlo Magalli. Ospite di La Volta Buona, su Rai 1, ha lasciato di stucco la padrona di casa Caterina Balivo con parole sibilline: "Quest’anno ho visto dei vestiti orrendi; Stefano De Martino con uno smoking improponibile, il suo sarto andrebbe arrestato. Mi sta simpatico, è bravissimo, però…". E fin qui, si sta giocando. Passano pochi secondi e Magalli sgancia la bomba, quella vera: "Sarà un Sanremo 2027 diverso dagli ultimi anni? Gli voglio bene sono sicuro che farà molto bene se non si porta dietro qualche scimmietta…". "Scimmietta? - sgrana gli occhi la Balivo - Facciamo i nomi dai!". "A chi mi riferisco? Si tratta di un palco importante - glissa ma non troppo Magalli - quindi deve capire che se si deve portare qualcuno deve essere altrettanto rilevante…". Il riferimento cade nel vuoto ma i più velenosi non possono non pensare ai sodali De Martino ad Affari tuoi e a Stasera tutto è possibile...