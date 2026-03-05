Affari tuoi, Herbert Ballerina umiliato da De Martino: "Ma chi urla bravo?"

Non c'è niente da fare: è sempre Herbert Ballerina il protagonista "occulto" di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Pacchista per finta, disturbatore laureato in umorismo lunare, presentatore ombra. Un tuttofare che crea scompiglio in studio e scatena i commentatori a casa.

La concorrente di giovedì sera è Susanna, bella pacchista abruzzese da Montesilvano, in provincia di Pescara. E Ballerina strappa subito un sorriso, presentandosi come da tradizione: "Sono Herbert, pacchista da Campobasso. Io porto le cose, porto tutte le cose, porto, porto... Sono un portinaio". Qualcuno del pubblico dello studio si sganascia e applaude, De Martino si finge stizzito: "Ma chi urla bravo? GIorgio io ti chiedo scusa umilmente". Giorgio, per chi non lo sapesse, è il severissimo criticone (o forse hater) che ogni sera non manca mai di insultare Ballerina e lo stesso Stefano...

Poi altro momento attesissimo, quello del balletto sulle note di Esibizionista di Annalisa. Ballerina entra da par suo, agghindato in maniera folkloristica, e c'è chi nota un particolare che manda tutti in tilt: "LA GIACCA DI NINO FRASSICA DE I MIGLIORI ANNI", "La giacca con tutte le annate abbinata a quell’occhiale. AIUTO", "Herbert che grida Baloo Baloo Baloo mi fa spanciare". Nel frattempo, De Martino balla con Martina Miliddi: "Stefano fammi volteggiare come hai fatto volteggiare Martina", "ECCO MARTINA STEFANO DATECI UN PASSO A DUE SERIOOOO". Ed è il solito delirio di commenti su X.