Del Debbio ferma tutto: "Forze dell'ordine, intervenite". Il video choc dell'islamico 

A Dritto e rovescio, su Rete 4, si parla di Islam e violenza sulle donne. Il punto di partenza è un punto preciso del Corano, Capitolo IV, Versetto 34: "Le donne virtuose sono le devote... Ammonite quelle donne in cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele".

"Il vocabolario italiano ha 160mila parole, quello arabo 12 milioni e 300mila - puntualizza Sami Salem, imam della Moschea di Roma-Magliana -. Per avere il coraggio di interpretare il Corano bisogna essere in grado di capire tutto l'arabo, conoscere la storia del Profeta". "Guardi Imam, questa tradizione qui viene dalla Rizzoli, è stata fatta da un grande esperto di lingua araba", lo corregge subito Paolo Del Debbio.

Quindi viene mostrata una intervista video a un fedele musulmano, che vi proponiamo testualmente, compreso l'italiano stentato dell'immigrato, per comprendere appieno la gravità delle sue affermazioni.

"Se la moglie o la donna fa qualcosa male, può picchiare", "Ma cos'è che fa di male la moglie? Cioè cos'è la cosa cattiva che fa la moglie per essere picchiata?", "Se la medicina parla con l'altro uomo, fa giro, fa altre cose fuori che siamo d'accordo con il nostro matrimonio, la nostra religione. No, non può". "E se lo fa?", "La picchiamo". "Tu la picchi?", "Sì". "Picchi tua moglie?", "Sì", "Ma per te è normale picchiare una donna?", "Sì, signora, ma la donna, queste qua, io sto parlando, ad esempio, mia moglie o mio figlio, no? Loro devono essere un pezzo di me, di mia anima, no? Se questo è un pezzo di mia anima, non è decente di cosa parlo, li picchi", "Ma picchi anche tua figlia?", "Sì, "Quanti anni ha tua figlia?", "Mia figlia ha 17 anni", "E l'hai sempre picchiata? Da quando è piccola?", "Fino adesso non l'ho mai picchiata, perché lei è stata brava. Però se non è stata brava, li picchi. Questa è un'idea, ho una cultura", "E secondo voi è una cultura che rispetta la donna?", "Sì". "Non hai paura di essere punito dalla legge italiana?", "No, signora, siamo sì, siamo in Italia", "Devi rispettare la legge italiana", "Però sono nato musulmano, sono laureato musulmano. Se qua in Italia si legge, non posso picchiare la moglie, però fino alla fine è successo. Io devo rispettare prima la legge di Allah, quella legge che arriva di Allah soprattutto".

"Prego ufficialmente le forze dell'ordine, se avessero visto questo filmato, di perseguire quest'uomo per il reato molto grave di violenza domestica"



Paolo Del Debbio a #drittoerovescio pic.twitter.com/Q5PkcHGXIU — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) March 26, 2026

Al termine di questo video, sconvolgente, si torna in studio. E Del Debbio sbotta: "Prego ufficialmente le forze dell'ordine, se avessero visto questo filmato, di acquisirlo e di perseguire, perché questa è una testimonianza di violenza domestica, quindi voglio dire è un reato, è un reato molto grave, e quindi prego, noi diamo volentieri il filmato, perché in questo filmato ci sono capi di imputazione".