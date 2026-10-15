Sondaggi alla mano, Sallusti azzera Zan a 4 Di Sera: "Per la prima volta nella storia della Repubblica"

Sallusti, rivolgendosi all’europarlamentare del PD, Alessandro Zan, commenta le azioni di governo: “Non è che le criticità che indica l'onorevole Zan sono finte, sono inventate, non sono nella dimensione in cui lui le sta proponendo per propaganda al suo elettorato. Cioè che disegna un Paese sull'orlo della catastrofe, mentre tutto il resto del mondo va benissimo. Le segnalo che la benzina italiana in Europa è quella che costa meno di tutte, ma soprattutto – spiega il Direttore di Libero - le segnalo che se fosse vero la dimensione della catastrofe che lei sta narrando, ci sarebbe un riscontro elettorale. I sondaggi – e qui sbugiarda l’esponente Dem - per la prima volta nella storia della Repubblica e dopo quattro anni di governo premiano i partiti di maggioranza e non dico che penalizzano, ma certamente non premiano i partiti d'opposizione. Vuol dire che gli italiani hanno capito due cose: A che il governo sta facendo del massimo che è possibile fare e B – conclude Sallusti - che dalle opposizioni non arriva un'alternativa vera, non chiacchiere, non arriva un'alternativa vera”.

In un confronto tra SWG, Ipsos, YouTrend, Tecnè e Termometro Politico emerge chiaramente, infatti, che Fratelli d’Italia al momento domina la scena politica nazionale con un consenso del 27,1%. L’ago della bilancia sarà Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che nei rilevamenti più recenti si colloca intorno al 7-8%, ma non è un partito di governo: il suo eventuale ingresso in una coalizione di centrodestra potrebbe però cambiare gli equilibri elettorali.