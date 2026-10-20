Massimo Giletti sbotta in diretta: "Fuori dal mondo". L'ultima scoperta sul caso-Garlasco

Si torna a parlare dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino di Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose. Quello che lascia tutti perplessi, Massimo Giletti compreso, è il dibattito sul numero di piede. Secondo il consulente della difesa Armando Palmegiani si tratterebbe di una scarpa Frau con suola Margom. La difesa ha recuperato le Frau dal 39 al 44 e le ha confrontate con una scansione tridimensionale con l’immagine numero 6: l’impronta, ha detto, "non arriva al 41".

Massimo Giletti, volano stracci con il genetista dei Poggi: "Sono io deficiente?", Sì, lo è" Volano stracci durante Lo Stato delle Cose. Al centro del dibattito l'esistenza di due controanalisi negative esegui...

Un’evidenza che escluderebbe dunque Andrea Sempio, ma anche Alberto Stasi. "Il piede di Sempio non entra in modo assoluto in una scarpa che ha generato quell’impronta", ha affermato il consulente. "Ci siamo arruffati in mille ricostruzioni ma la cosa più importante non l'abbiamo detta, il piede di Andrea Sempio non ci sta fisicamente nella scarpa che ha lasciato l'impronta dell'assassino, non l'abbiamo spiegato bene a mio avviso", ha rimarcato l'avvocato dell'indagato, Angela Taccia.

Massimo Giletti choc su David Rossi: "Tra i mandanti dell’omicidio ci sarebbe l'ex capo di Mps" La vicenda della morte di David Rossi potrebbe persino rubare i riflettori al caso di Garlasco. Se l’omicidio di C...