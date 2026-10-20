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Massimo Giletti sbotta in diretta: "Fuori dal mondo". L'ultima scoperta sul caso-Garlasco

martedì 20 ottobre 2026
Massimo Giletti sbotta in diretta: "Fuori dal mondo". L'ultima scoperta sul caso-Garlasco

1' di lettura

Si torna a parlare dell'impronta della scarpa lasciata dall'assassino di Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose. Quello che lascia tutti perplessi, Massimo Giletti compreso, è il dibattito sul numero di piede. Secondo il consulente della difesa Armando Palmegiani si tratterebbe di una scarpa Frau con suola Margom. La difesa ha recuperato le Frau dal 39 al 44 e le ha confrontate con una scansione tridimensionale con l’immagine numero 6: l’impronta, ha detto, "non arriva al 41".

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Un’evidenza che escluderebbe dunque Andrea Sempio, ma anche Alberto Stasi. "Il piede di Sempio non entra in modo assoluto in una scarpa che ha generato quell’impronta", ha affermato il consulente. "Ci siamo arruffati in mille ricostruzioni ma la cosa più importante non l'abbiamo detta, il piede di Andrea Sempio non ci sta fisicamente nella scarpa che ha lasciato l'impronta dell'assassino, non l'abbiamo spiegato bene a mio avviso", ha rimarcato l'avvocato dell'indagato, Angela Taccia.

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Sempio infatti ha il 44 e lo ha sempre portato. Palmegiani ha spiegato che eventuali dilatazioni avvengono nei tessuti molli e che, secondo la radiografia del piede, l’aumento sarebbe di pochi millimetri. Per la difesa l’impronta è inferiore al 41. Da qui lo stupore del conduttore di Rai 3: "Non riesco a comprendere come si sia arrivati dal 44 al 40. Ero rimasto a Cenerentola, adesso siamo fuori dal mondo".

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