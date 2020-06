Juventus sulle tracce di Nicolò Zaniolo: bianconeri pronti a tutto, trema la Roma

04 giugno 2020 a

Alla Juventus piace Nicolò Zaniolo della Roma e farà di tutto per averlo. I bianconeri, scrive Sportmediaset, lavorano in sordina sul talento giallorosso, favorito anche e non poco dalle difficoltà economiche del club di Pallotta. Il tentativo è quello di giocare la carta Bernardeschi per intavolare un discorso concreto per Zaniolo è concreto, per quanto più complicato.

"Che cosa mi hanno offerto, ero convinto all'80%". Totti, retroscena inediti sul passaggio (sfumato) al Real Madrid

Un "briefing" tra Paratici e i dirigenti romanisti è in calendario: che da questo possa poi derivare una fumata bianca è tutto da verificare, ma la direzione è questa. Insomma, per farla più semplice: se si apre uno spiraglio, è Zaniolo il primo obiettivo, anche a costo (per ragioni di budget) di sacrificarne altri, lasciando via libera su altri fronti alla concorrenza. Secondo Tuttosport l'asse Roma-Torino non prevede solo lo scambio Zaniolo-Bernardeschi, ma in ballo ci sono anche i possibili scambi Mandragora-Cristante e Rugani con uno tra Kluivert e Under, senza dimenticare il giovane Riccardi.

