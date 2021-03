Paulo Dybala non perdona Nedved, "andrà a scadenza": indiscrezioni, guaio enorme per la Juventus

28 marzo 2021 a

Alla Juventus, ormai Paulo Dybala è un caso. Certo, l'argentino è alla Continassa ad allenarsi, vuole presto tornare in campo, lo farà quasi sicuramente nel derby contro il Torino. Un'arma in più per Andrea Pirlo che vuole, in un quale modo, dare una sterzata a questo finale di campionato, anche se la lotta per lo scudetto sembra persa (e ancora brucia la delusione-Champions).

Il punto, però, non sono tanto i risultati. Il punto è il contratto di Dybala: la freddezza del club bianconero degli ultimi tempi non gli è piaciuta, affatto. Tanto che secondo SportMediaset "quasi sicuramente sceglierà di andare a scadenza". Un grosso, grossissimo guaio per la Juventus, che rischierebbe di perdere la Joya a parametro zero. Ora, la dirigenza è al lavoro per ricucire.

A Dybala non sono andate giù in particolare le parole di Pavel Nedved, che non ha escluso la sua cessione: il dirigente ha detto chiaro e tondo che l'argentino potrebbe finire sul mercato per fare cassa. "Ma Dybala non ha offerte concrete e non le ha mai avute, proprio perché ha sempre pensato alla Juve e solo alla Juve", aggiunge SportMediaset. Ora, la palla passa ai bianconeri: se Paulo non rinnova, doveroso cercare una sistemazione prima del tempo. Il club parlerà con tutte le big di tutta Europa: non si può perdere Paulo a parametro zero al termine della prossima stagione.

