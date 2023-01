Argentina, colpo clamoroso sul mercato: Enzo Fernandez al Chelsea

03 gennaio 2023 a

Dopo l’addio di Roman Abramovich da presidente dei Blues, il Chelsea del fresco presidente Todd Boehly non si ferma più nelle spese. Preso alla bellezza di 127 milioni Enzo Fernandez, regista del Benfica e miglior giovane del Mondiale in Qatar vinto con la maglia dell’Argentina. Il centrocampista sudamericano saluta così il Benfica dopo essere arrivato a inizio 2022 dal River Plate. Un acquisto che scuote fortemente il mercato invernale, e che fa felice lo stesso Boehly, rimasto ammaliato dalle giocate di Fernandez durante la Coppa del Mondo.

Gli altri acquisti da quando Boehly è presidente

L’acquisto del centrocampista argentino è solo l’ultimo di una lunga serie. Da quando l’anno scorso è arrivato al Chelsea, oltre ai 127 milioni per Fernandez, ne sono stati spesi 80 per Wesley Fofana, 70 per Nkunku, 65 per Cucurella, 55 per Sterling, 40 per Koulibaly (40), 35 per Badiashile, 12 per Aubameyang, 10 per Slonina fino più altri giovani fino ad arrivare ai 15 più 5 di bonus pagati all'Inter per Casadei (15 + 5).

Per il Benfica si tratta di una plusvalenza incredibile visto che aveva pagato l'argentino appena 14 milioni di euro 6 mesi fa dal River Plate. Fernandez, che aveva una clausola rescissoria di 120 milioni, è stato acquistato a 127 così che il Chelsea potesse non pagare tutto in un’unica soluzione, ma usufruendo di una rateizzazione.