Pogba in ritardo? Non solo: "Cos'è successo in settimana", caos Juve

Una vittoria di misura con il gol di Angel Di Maria, permette alla Juve di arrivare in Germania con un vantaggio per il ritorno. E Manuel Locatelli, nel frattempo, elogia l’argentino: "È di un'altra categoria, un fenomeno", certificando l'importanza fondamentale del 35enne nell'attuale squadra bianconera. Che fa da contraltare al comportamento di chi invece – arrivato come il figliuol prodigo destinato a prendersi i galloni del leader – è diventato un caso, prima per la perenne indisponibilità e adesso per l'indisciplina: Paul Pogba. Non vederlo giovedì tra i convocati diffusi dalla Juve a poche ore dal fischio d'inizio contro il Friburgo, aveva fatto pensare ad una gestione dal punto di vista fisico del 30enne centrocampista, appena rientrato dopo la convalescenza post operatoria ed invece la verità era subito saltata fuori. In realtà si tratta di una esclusione punitiva dopo il ritardo del giorno prima nel presentarsi in ritiro alla Continassa, all'orario fissato come di consuetudine nel tardo pomeriggio, prima di cena.

Allegri: “Pogba in ritardo alla convocazione, non è di rispetto per il gruppo”

Massimiliano Allegri aveva confermato tutto nel prepartita: "Paul è arrivato in ritardo alla convocazione. Non è una questione di punizione, ma credo che nel rispetto del gruppo sia stato giusto mandarlo a casa e averlo a disposizione da venerdì". Parole cui aveva fatto eco il responsabile dell'area sportiva Francesco Calvo: "Ci sono delle regole, la disciplina è fondamentale, dai giocatori più rappresentativi come lui ci aspettiamo che siano d'esempio. È stata una decisione naturale e spontanea tra allenatore e società. In automatico poi scatterà la multa”.

Allegri: “Pogba a disposizione per il weekend”

Sul giocatore, tornato a Torino nella scorsa estate a parametro zero dal Manchester United, Allegri è poi tornato nella conferenza post partita, con una battuta detta peraltro con espressione molto seria: "Pogba giovedì credo che sia venuto all'orario giusto dell'inizio della partita, venerdì sarà a disposizione, perché contiamo anche su di lui. Tutti quelli che sono dentro la squadra devono dare un apporto".