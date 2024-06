Juventus su Zirkzee, la mano di Thiago Motta nello scippo al Milan

17 giugno 2024 a

L’acquisto di Joshua Zirkzee al Milan: non più così tanto sicuro come nelle passate settimane. Secondo il Corriere dello Sport, è stata registrata una frenata per due motivi principali. Il primo riguarda le richieste dell'agente Kia Joorabchian sulle commissioni, dato che il Milan non vuole pagare 15 milioni. Il secondo è dovuto a Fonseca, che avrebbe indicato a Ibrahimovic un profilo diverso per la nuova punta.

Secondo le indiscrezioni, ne preferirebbe una più al centro dell’area di rigore, simile a Giroud nelle caratteristiche, cosa che non si abbinerebbe con Zirkzee che, comunque, sa fare la punta pura. E intanto la Juve ci crede e potrebbe sferrare il colpo nei prossimi giorni. i contatti tra Giuntoli e Thiago Motta sono costanti e l’italo-brasiliano riprenderebbe molto volentieri con sé la punta olandese, ora impegnata agli Europei.

La voglia di Motta è di avere Zirkee in dialogo con Vlahovic, per una coppia dal grandissimo tasso di valore. Pagare la clausola di rescissione non basta però, dato che, come il Milan insegna, l’agente Kia Joorabchian vuole 15 milioni di commissioni. Certo è che Zirkzee e Vlahovic davanti, con il primo che girerebbe intorno alla punta ex Fiorentina, non sarebbe per nulla male.

Proprio Vlahovic, intanto, non ha intenzione per nulla di lasciare la Juve, come ha detto dopo la sconfitta della sua Serbia contro l’Inghilterra all’esordio degli Europei: "Adesso penso solamente alla Nazionale — ha dichiarato ai microfoni della Rai — spero di rimanere il più a lungo possibile in Germania perché questa squadra, questo gruppo lo merita, poi delle altre cose parleremo più avanti. Io non vedo l'ora di tornare a Torino e sarò a disposizione. Poi per tutte le altre cose parlerò con la società".