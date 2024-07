Sinner e Kalinskaya: "Quattro scop***e ti sono costate 3 milioni di euro"

11 luglio 2024 a

Dopo l'eliminazione dal torneo di Wimbledon, Jannik Sinner ha deciso di staccare un po' la testa dal tennis per concedersi qualche giorno di meritato riposo. La sconfitta contro Daniil Medvedev e i problemi fisici accusati nel match contro il russo, hanno convinto il numero uno al mondo a saltare ll'ATP 250 di Bastad, in programma sulla terra rossa della città svedese dal 15 al 21 luglio. Niente Svezia, bensì Sardegna. L'altoatesino, con la sua fidanzata Anna Kalinskaja, trascorreranno qualche giorno di vita Smeralda in una delle isole più glamour del Mediterraneo.

Vacanze a parte, la disfatta di Wimbledon non è andata giù a molti sostenitori dell'azzurro. Alcuni sostengono addirittura che i problemi fisici del tennista siano dovuti alla sua relazione con Anna. Ed è per questo motivo che, prima del match contro Medvedev, Sinner avrebbe trascorso una notte movimentata. E Antonello Piroso - ex direttore del TgLa7 autodefinitosi su X un "cane sciolto", ha simpaticamente condiviso su X il video-messaggio che un furioso anonimo tifoso ha dedicato al numero 1 al mondo.

"Queste sono le conseguenze: tre o quattro trom*** ti sono costate l'ira di dio - ha tuonato l'ultrà -. Lo vuoi un consiglio Sinner? Lascia perdere, le donne accannali. Quando hai finito il torneo, allora te la sfon*** come caz*** te pare! Ecco le conseguenze. Le donne tocca lasciarle a casa. Quattro o cinque scop*** te - ha poi aggiunto - sono costate 3 milioni di euro. Le scop*** più costose del secolo. Hai capito?!?".