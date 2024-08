Jannik Sinner, "si risponde sempre così": Paolo Bertolucci, la polemica è totale

20 agosto 2024 a

“Si risponde sempre e solo sul campo con l’impegno, il cuore , la testa , il talento e la classe. Vero Jannik Sinner?”. È il post su X di Paolo Bertolucci, nell’elogiare la vittoria dell’altoatesino Jannik Sinner a Cincinnati, in Ohio (Usa), per 7-6 6-2 contro lo statunitense Frances Tiafoe. Parole, quelle dell'ex gloria del tennis azzurro anni Settanta nonché tra i più apprezzati commentatori, che sanno di polemica con chi ha accusato l'asso di San Candido in queste ultime settimane.

Un primo set sofferto ed equilibrati, vinto al tie break dal 23enne con vari scambi che hanno portato a due prime da urlo. Poi subito il break nel secondo che ha spezzato le speranze di Tiafoe, confuso e più spento rispetto al primo. Alla fine, dopo un altro break sul 4-1, Sinner ha chiuso la sfida prendendosi il quinto titolo di stagione dopo lo Slam agli Australian Open, e i tornei di Rotterdam, Miami e Halle. Insomma, per Jannik è una grande stagione (48 vittorie e 5 k.o., mai peggio di un quarto di finale) nonostante qualche malanno fisico di troppo, tipo quello all’anca che anche lunedì sera non gli permetteva di colpire bene la palla sul dritto.

Dopo la gara, Sinner è intervenuto in conferenza stampa con queste parole: “È stato un torneo molto duro con diverse partite combattute durante l’intera settimana. Sono molto contento di questo. Vediamo cosa succederà a New York, dove cercherò di essere nella migliore forma possibile, ma sono molto felice”.

Riguardo al problema all’anca “il mio corpo reagisce e quindi sono molto felice della prestazione di oggi — ha aggiunto — Ieri (lunedì, ndr) ho giocato un match lungo, quindi non sapevo esattamente cosa aspettarmi oggi, ma il mio corpo ha reagito bene. Sono stato malato, ho saltato le Olimpiadi, poi ho avuto una settimana difficile a Montreal, ma sono venuto qui il più fiducioso possibile, cercando di giocare una partita alla volta, vedendo come reagiva il mio corpo reagisce e quindi sono molto felice della prestazione”.