Simone Biles senza parole dopo Parigi 2024: "Mi hanno chiesto una cifra folle per lo champagne"

23 agosto 2024 a

a

a

Anche Simona Biles si aggiunge agli atleti che hanno criticato l’ultima esperienza delle Olimpiadi di Parigi, sebbene non l’oganizzazione. La ginnasta statunitense di 27 anni lo ha fatto in un video pubblicato su TikTok, dove ha raccontato che, dopo la cerimonia di chiusura andata in scena alla Stade de France, insieme agli altri atleti a stelle e strisce rimasti ancora a Parigi ha proseguito i festeggiamenti in un locale notturno della capitale transalpina.

E proprio in quell'occasione ha vissuto una spiacevole situazione che l'ha indignata parecchio: "Amici, in questo club hanno provato a farmi pagare 26mila dollari per una bottiglia di champagne. Sono pazzi?", ha raccontato la ginnasta statunitense. Per poi aggiungere: "Ovviamente non l'ho comprata. Ma perché hanno voluto fare quella mossa contro di me?”.

Il disappunto nel filmato è risultato evidente a tutti, con la Biles che ha fatto notare come alcuni clienti volessero approfittarsi del fatto che i clienti erano famosi atleti, per cercare di prenderci qualche soldo in più. Un episodio che l'ha portata poi a riflettere sui lati negativi con cui deve fare i conti un personaggio famoso: "A volte non lo so, l'attenzione, preferirei non averla — ha detto ancora — Preferirei essere il più normale possibile”. Nel video Biles era intenta ad assistere alla partita di preseason NFL tra i Chicago Bears (nei quali milita il suo compagno Jonathan Owens) e Cincinnati Bengals. Quei 26mila dollari (quasi 24 mila euro al cambio attuale) che avrebbe dovuto spendere l’hanno turbata di molto, la cosa positiva è che si è consolata con delle medaglie olimpiche.