Paulo Fonseca, sfogo durissimo in tv: "Quattro avanti e gli altri..."

Il capitombolo del Milan a Parma preoccupa e non poco i tifosi rossoneri, come del resto tutta la dirigenza e la società. Il primo imputato nel "processo" al nuovo Milan è Paulo Fonseca che subito dopo il match si sfoga con parole pesantissime: "Sono deluso. È difficile spiegare il nostro atteggiamento difensivo. È chiaro che abbiamo un problema difensivo. È impossibile vincere difendendo così. Per il Parma è stato fin troppo semplice quando attaccava. Non mi rivolgo solo ai difensori, parlo a tutta la squadra per come ha difeso collettivamente e individualmente. Mi assumo la responsabilità di ciò che fa la squadra, ma dobbiamo riconoscere questi problemi difensivi".

E ancora: "Perdiamo palla troppo facilmente. Questo permette ad una squadra che difende bassa di costruire occasioni. Abbiamo sbagliato le marcature preventive, i recuperi difensivi, che non facciamo insieme. La squadra è troppo lunga, quattro giocatori avanti e gli altri a difendere. Tanti problemi che si ripercuotono sull'aspetto difensivo".

Infine conclude così rispondendo a chi gli parla della difesa che aveva al Lille, la terza migliore del campionato nella scorsa stagione in Ligue 1: "Non è giusto fare confronti con i giocatori che avevo. Posso dire solo che dobbiamo lavorare insieme, di squadra, in un momento difficile. Se non si lavora da collettivo in questo momento sarà molto difficile".

