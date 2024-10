Sinner-Djokovic? Ecco il momento esatto che ha cambiato la storia del tennis, foto virale

14 ottobre 2024 a

a

a

Jannik Sinner trionfa ancora aggiudicandosi il titolo di numero 1 al mondo fino a fine anno. Ma quando il tennista è diventato un campione? Come tutti gli sportivi c'è stato anche per Jannik un momento in cui tutto è cambiato, un momento critico ma decisivo. Ed è stato quello della semifinale di Coppa Davis 2023, disputata tra Italia e Serbia. In quel momento Sinner e Djokovic sono in campo. La Serbia è 1-0. Se Djokovic vince è finale. L'allora numero 1 sul 5-4 del terzo e decisivo set si porta sullo 0-40. Sono tre palle-break, ma in realtà sono tre matchpoint. La sconfitta è a un passo per Jannik, che però riesce a ribaltare tutto. E così il tennista azzurro le annulla una alla volta e dopo poco batte Djokovic, 1-1. Poi l'Italia vince anche il doppio e il giorno seguente conquista per la seconda volta la Coppa Davis.

Ecco allora che da quell'istante Sinner diventa quasi imbattibile. La riprova? Poco dopo Jannik ritrova Djokovic: i primi due set finiscono 6-1 6-2. Djokovic nel terzo resiste e lo vince al tie-break, prima di perdere al quarto. A quel punto Jannik vola in finale e vince contro Medvedev. È lì che Sinner si trasforma in un vero e proprio fenomeno.

"Ho perso un po' il sorriso": il drammatico sfogo di Jannik Sinner, cos'è successo subito dopo Shangai

Non a caso i bookmaker sono convinti che il giocatore potrà mantenere il primo posto nell'Atp anche al termine del 2025. La possibilità di confermarsi in cima alla classifica anche il prossimo anno si gioca a 1,70 su Snai. L'obiettivo sarà poi quello di confermarsi come uomo da battere per tutti i quattro Slam della prossima stagione: la conquista di almeno due titoli Major nel 2025 è vista a 1,85 su Goldbet, mentre un tris paga 6 volte la posta. Lontana, per ora, la possibilità del grande slam con quattro trofei in bacheca nell'arco di 12 mesi, possibilità alta in quota a 26.