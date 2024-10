Italia Under 21 agli Europei: Casadei-gol e brividi, è 1-1 contro l'Irlanda

15 ottobre 2024 a

L'Italia Under 21 si qualifica agli Europei del 2025: missione compiuta per gli azzurrini, dunque, sia pure con più di un brivido perché il punto che serviva per il matematico primo posto nel Gruppo A arriva contro una agguerritissima Irlanda, che costringe la squadra del ct Carmine Nunziata all'1-1 ma sfiorando più volte il gol della vittoria nella ripresa e nel lungo recupero finale.

Si va in Slovacchia, dunque, e il gol decisivo nella sfida andata in scena allo stadio Nereo Rocco di Trieste è di Cesare Casadei, ex baby prodigio delle giovanili dell'Inter oggi ancora un po' in ombra al Chelsea, ma che con la Nazionale si riscopre protagonista.

L'Italia passa in vantaggio al minuto 23 del primo tempo e sfiora il raddoppio ma Gnonto sbaglia clamorosamente un calcio di rigore nel finale della prima frazione. Nella ripresa arriva la rete del pari irlandese al 66' con Moran e nel finale, un po' di sofferenza per gli azzurrini che possono tirare un sospiro di sollievo al termine dei 7' di recupero anche grazie a una grande parata del portiere Desplanches nel finale.

L'ultima gara delle qualificazioni ha deciso così la classifica con gli azzurrini che chiudono a 22 punti, irlandesi che scivolano invece al terzo posto a quota 19, con la Norvegia che battendo 5-1 la Turchia si prende la seconda piazza con 19 punti, grazie allo scontro diretto a proprio favore. L'Italia, prima, non deve passare dalle forche caudine del confronto tra le migliori seconde di tutti i gironi.